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لبنان
دعوة لتأمين حماية شخصية للبيطار ولعائلته... كلام حادّ من أهالي ضحايا المرفأ
Lebanon 24
24-09-2021
|
06:02
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أعرب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن استغرابهم "غريب كيف أن الطبقة كلها اتفقت علينا وعلى القاضي بيطار عندما اقترب من الحقيقة وليست المرة الاولى التي يُهدد فيها المحقق العدلي طارق البيطار والأغرب أنه لم يصدر أي موقف من الدولة ردا على التدخل في القضاء وتهديد القاضي".
وتمنوا خلال وقفة تضامنية مع البيطار أمام قصر العدل في العدلية، تحت عنوان: "طارق البيطار الحق يحميه والشعب يفديه"، من المجتمع الدولي تأمين حماية شخصية للقاضي طارق البيطار ولعائلته، متسائلين لماذا استبعاد أن يكون تفجير مرفأ بيروت ناتج عن عدوان إسرائيلي مع العلم أن الجيش اللبناني سجل في تاريخه 22 خرقاً إسرائيلياً؟
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