سقط من الطابق الثالث (صور)

سقط عامل بناء سوري من الطابق الثالث في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الشرحبيل قرب سوبر ماركت الحلاق، ما ادى الى اصابته بجروح بليغة، وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى إحدى مستشفيات صيدا.