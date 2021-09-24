27
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سقط من الطابق الثالث (صور)
Lebanon 24
24-09-2021
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
سقط عامل بناء سوري من الطابق الثالث في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الشرحبيل قرب سوبر ماركت الحلاق، ما ادى الى اصابته بجروح بليغة، وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى إحدى مستشفيات صيدا.
مواضيع ذات صلة
عبر إجراءات جديدة.. بلدة لبنانية تنظّم التعامل بين أهاليها والعمال السوريين
Lebanon 24
عبر إجراءات جديدة.. بلدة لبنانية تنظّم التعامل بين أهاليها والعمال السوريين
24/09/2021 14:14:12
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله: يجب على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع الدولة السورية باحترام لتأمين خطة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان
Lebanon 24
نصرالله: يجب على الدولة اللبنانية أن تتعامل مع الدولة السورية باحترام لتأمين خطة استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً إلى شمال لبنان
24/09/2021 14:14:12
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تتعامل دمشق مع مسألة نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان؟.. هذا ما قاله نائب سوري
Lebanon 24
كيف تتعامل دمشق مع مسألة نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان؟.. هذا ما قاله نائب سوري
24/09/2021 14:14:12
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين في سوريا.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
رفع رواتب وأجور العاملين والمتقاعدين في سوريا.. هذه التفاصيل
24/09/2021 14:14:12
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
عامل
سوري
تابع
الأكثر قراءة
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
Lebanon 24
إلى المودعين.. هذا جديد ملف سعر الصرف في البنوك
11:14 | 2021-09-23
23/09/2021 11:14:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف في المستشفى... وإعلامي لبناني ينشر صورتها!
09:03 | 2021-09-23
23/09/2021 09:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
Lebanon 24
"دخلنا في المحظور".. بيان هامٌ من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
07:27 | 2021-09-23
23/09/2021 07:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج لا يحبّون تفوق أي شخص عليهم.. هل أنت منهم؟
Lebanon 24
مواليد 4 أبراج لا يحبّون تفوق أي شخص عليهم.. هل أنت منهم؟
11:00 | 2021-09-23
23/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور لافت في أزمة المحروقات.. إليكم المعطيات الجديدة
Lebanon 24
تطور لافت في أزمة المحروقات.. إليكم المعطيات الجديدة
12:22 | 2021-09-23
23/09/2021 12:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-09-24
زيارة "استثنائية".. لقاء ميقاتي-ماكرون يرسم "خريطة الطريق" الحكومية!
05:00 | 2021-09-24
فرنسا: ميقاتي رجل المرحلة.. ولبنان البوابة الى سوريا
07:06 | 2021-09-24
حمية: الورش الفنية في أعلى جهوزية قبل بدء فصل الشتاء
06:46 | 2021-09-24
وزير الخارجية التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومجموعة سفراء
06:40 | 2021-09-24
فضل الله: أمام القوى السياسية فرصة ثمينة لتصحيح صورتها المشوهة
06:29 | 2021-09-24
احتفال في شارع الحمراء يقفل هذه الطرقات اليوم وغداً!
فيديو
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
Lebanon 24
كالملكات.. نجوى كرم تلفت الأنظار بالأبيض وتتألق في مهرجان جرش (فيديو)
04:00 | 2021-09-24
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة: سيدة تحاول إفساد زواج أصالة وتدعي أنها زوجة فائق حسن والأخير يرد! (فيديو)
03:00 | 2021-09-23
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
5 ثوان أنقذت حياة امرأة من قطار سريع.. شاهدوا الفيديو
01:51 | 2021-09-23
24/09/2021 14:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact