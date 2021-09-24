لبنان

سقط من الطابق الثالث (صور)

Lebanon 24
24-09-2021 | 06:21
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سقط عامل بناء سوري من الطابق الثالث في مبنى قيد الإنشاء في منطقة الشرحبيل قرب سوبر ماركت الحلاق، ما ادى الى اصابته بجروح بليغة، وعمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقله إلى إحدى مستشفيات صيدا.
 
 

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