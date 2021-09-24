بلدية جبيل اعلنت بدء تنظيف الريغارات والمجاري وحاجاتها لعمال لبنانيين

أعلنت بلدية جبيل في بيان، انه "مع اقتراب موسم الشتاء وبدء هطول الأمطار، بدأ عمال قسم الأشغال في البلدية تنظيف ريغارات المياه ومجاريها في شوارع المدينة لتأهيل شبكات تصريف المياه ومجاري الصرف الصحي، تفاديا للفياضانات وما قد تسببه من أضرار ومخاطر في الأملاك العامة والخاصة".وذكرت البلدية ب"حاجتها الماسة إلى عمال لبنانيين لتنظيف الشوارع والمرافق التابعة لإشراف البلدية وإدارتها، والكنس وفرز النفايات في المستودع المخصص لهذا الغرض، من الساعة 7 صباحا حتى 12 ظهرا. ولمن يهمه الأمر، الاتصال على رقم البلدية 09546333 ضمن الدوام الرسمي".