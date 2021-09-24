لبنان

وزير الخارجية التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومجموعة سفراء

Lebanon 24
24-09-2021 | 06:46
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استهل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب نشاطه اليوم بلقاء مع  المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي قالت بعد اللقاء : زيارتي اليوم هي زيارة مجاملة قدمت خلالها للوزير بو حبيب التهنئة لتوليه منصب وزير الخارجية، و تركز البحث  على التعاون المشترك   بين  وزارة الخارجية والمغتربين  والأمم المتحدة   وتطبيق القرار  ١٧٠١
 وقدمت فرونتسكا  للوزير بو حبيب  برنامج عمل الأمم المتحدة في لبنان في هذه  السنة والسنة المقبلة  حيث سيكون التركيز  على اهمية إجراء  الانتخابات النيابية  والدعم المطلوب من الأمم المتحدة   ودور المغتربين في هذه الانتخابات،  ومشاركة الشباب  فيها ايضا والتي نود  ان تحترم الدستور والقانون الانتخابي.
  وأضافت: جرى البحث  أيضا في المواضيع التي تخص السياسة  الخارجية  ووصفت بداية التعاون بالممتازة.

والتقى الوزير بوحبيب سفير روسيا الفيديرالية الكسندر روداكوف الذي نقل  للوزير بوحبيب التهاني  من نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقال:  ناقشنا عدة امور منها دولية، كما بحثنا في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا لاننا نود ان تعود هذه العلاقات الى ما كانت عليه قبل الازمة ونتمنى النجاح للوزير بو حبيب في منصبه الجديد .

كما التقى الوزير بو حبيب سفير قبرص لدى لبنان  بانايوتيس كيرياكو في زيارة يروتوكولية جرى خلالها البحث في الزيارة التي قد يقوم بها الى لبنان في وقت لاحق وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس .

وبحث وزير الخارجية مع  قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ستيفانو ديل كول القضايا المتعلقة بعمل اليونيفيل.
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