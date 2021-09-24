حمية: الورش الفنية في أعلى جهوزية قبل بدء فصل الشتاء

يتابع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية الأعمال التي تقوم بها الورش والاجهزة الفنية للمتعهدين المولجة أشغال تعزيل وتصريف خطوط وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية، والتي باشرت عملها في المناطق اللبنانية كافة الواقعة ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وهي الاوتوسترادات الدولية والطرق العامة.واكد الوزير حمية أن هذه الفرق هي "في جهوزية تامة لمتابعة الاجراءات والتدابير المطلوبة منها".