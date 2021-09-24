لبنان

جنبلاط في سؤال لافت عن النفط العراقي.. "انني استفسر فقط فهل من مانع؟"

Lebanon 24
24-09-2021 | 07:35
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "اين اصبح النفط العراقي ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من اجل انتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية ؟. غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع. قد يكون من المفيد للامن العام اللبناني ان يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الانبار ودير الزور".
 
وعاد مضيفاً تغريدة اخرى قال فيها: "طرحت هذا السؤال لان حكومة الكاظمي وعدت بهذا النفط ولان الامن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات.طرحت هذا السؤال لان مصلحة كهرباء لبنان اعلنت انه في آخر ايلول ستحل الظلمة الكاملة لنفاذ الفيول من المحطات .انني استفسر فقط فهل من مانع #نفط".
 
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