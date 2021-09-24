لبنان

كم حالة كورونا سجّلت محافظة بعلبك الهرمل هذا الأسبوع؟

Lebanon 24
24-09-2021 | 07:51
A-
A+
Doc-P-867465-637680918998349857.jpg
Doc-P-867465-637680918998349857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 32963 اصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط 2020، اما عدد الاصابات منذ اسبوع حتى اليوم بلغ 104 اصابة جديدة وعدد الوفيات خلال هذا الاسبوع بلغ حالتين وفاة وقد بلغ عدد المطعمين في محافظة بعلبك الهرمل 25%.
وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2021-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:10 | 2021-09-24
09:20 | 2021-09-24
09:22 | 2021-09-24
12:40 | 2021-09-24
12:31 | 2021-09-24
12:26 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website