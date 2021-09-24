كم حالة كورونا سجّلت محافظة بعلبك الهرمل هذا الأسبوع؟

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 32963 اصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط 2020، اما عدد الاصابات منذ اسبوع حتى اليوم بلغ 104 اصابة جديدة وعدد الوفيات خلال هذا الاسبوع بلغ حالتين وفاة وقد بلغ عدد المطعمين في محافظة بعلبك الهرمل 25%.

وطلب خضر من المواطنين الكرام التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء.