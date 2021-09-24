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لبنان
بالصور.. اللحظات الأولى لوصول الرئيس ميقاتي إلى قصر الإليزيه في باريس
Lebanon 24
24-09-2021
|
07:46
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فورَ
وُصوله إلى قصر الاليزيه في باريس
عند الساعة 2.40 من بعد ظهر اليوم الجمعة، التقطت الصور التذكارية لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وذلك عند مدخل القصر الرئاسيّ.
وينشر
"لبنان24"
مجموعة من الصور للحظة وصول الرّئيس ميقاتي إلى قصر الاليزيه - باريس وصورته التذكارية مع ماكرون.
الصّور أدناه من قصر الاليزيه - باريس - فرنسا (تاريخ 24 أيلول 2021):
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