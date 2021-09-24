إعلان هام لأصحاب المطاعم والملاحم والمسامك في جبيل!

ذكرت بلدية جبيل أن بعد التوقّف قسراً بسبب انتشار فيروس كورونا عن الكشوفات من قبل قسم الصحّة التابع لبلديّة جبيل، على المطاعم والملاحم والمسامك ومحلات بيع الدجاج والأفران الموجودة ضمن نطاقنا الجغرافي، عاد النشاط إلى ما كان عليه سابقاً، وعاود فريق العمل في قسم الصحّة الكشوفات بشكل دوريّ للتأكّد من تطبيق الشروط الصحيّة وضمان سلامة الأغذية وجودتها، وخصوصاً بعد زيادة ساعات تقنين الكهرباء بسبب شحّ مادة المازوت.وتمنت من أصحاب المحلات المؤسسات المعنيّة التعاون معنا لما فيه مصلحتهم ومصلحة وصحّة الزبائن والسيّاح، وبالتالي مصلحة المدينة، وإلا سنضطرّ إلى اتخاذ الاجراءات القانونيّة اللازمة.