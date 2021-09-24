لبنان

بلدية صيدا: توزيع 70 ألف ليتر مازوت على أصحاب المولدات

Lebanon 24
24-09-2021 | 08:13
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أعلنت بلدية صيدا في بيان عممه مكتبها الإعلامي، عن توزيع 70 الف ليتر مازوت اليوم، وشملت أصحاب مولدات إشتراكات الكهرباء في صيدا وضواحيها، وذلك على السعر الذي اقرته وزارة الطاقة وفق سعر صرف الدولار.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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صيدا

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