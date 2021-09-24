باصات لنقل طلاب اللبنانية من طرابلس... إليكم التفاصيل

استقبل رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من جمعية "للخير أنا وأنت" ضم ياسمين غمراوي زيادة ومحمد علم الدين ممثلا الجامعة اللبنانية في الشمال، في حضور نائب رئيس البلدية المهندس خالد الولي.

واوضح بيان لمكتب يمق "ان البحث دار حول ضرورة إيجاد آلية لتأمين باصات لنقل طلاب مدينة طرابلس إلى فروع الجامعة في منطقة "المون ميشال" في منطقة ضهر العين في الكورة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يرزح تحتها الطلاب لا سيما على صعيد تكاليف النقل،التي تحول دون وصول الطلاب إلى جامعتهم الوطنية".



وأبدى يمق "دعمه ودعم البلدية للمشروع في القريب العاجل والموافقة المبدئية للمشروع الذي يأتي في صلب اهتمام البلدية في التخفيف عن مواطنيها، خصوصا وأن التعليم بات مهددا في ظل الكارثة الاقتصادية التي يعانيها البلد". وقال :" نحن في بلدية طرابلس ندعم اي مشروع يصب في خانة أبناء المدينة لاسيما منهم الفقراء، وهذا مشروع مهم لشريحة كبيرة ومحتاجة من اهلنا، وسنعمل مع الزملاء في المجلس البلدي لإيجاد صيغة مستدامة، بعد اقراره من قبل المجلس وأخذ موافقة جهات الاختصاص حسب الأصول والأنظمة المرعية الإجراء".



من جهتها، لفتت غمراوي إلى أن "الجمعية التي تتكفل بتسجيل الطلاب غير المقتدرين في الجامعة اللبنانية، ستسهم بجزء من عملية نقل الطلاب من طرابلس إلى الجامعة"، وقالت: "لا نريد للتعليم الجامعي أن ينكسر وطلابنا أمانة في اعناقنا".



واعلن علم الدين، أن "الجامعة سترسل كتابا رسميا بهذا الشأن مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لتوقيع الاتفاق بين الأطراف الثلاثة".