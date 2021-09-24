لبنان

رياشي التقت فرونتسكا ومويرو والبحث تناول دور الأمم المتحدة في مساعدة لبنان

Lebanon 24
24-09-2021 | 08:35
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استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي عساكر في مكتبها في الوزارة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، في زيارة بروتوكولية قدمت خلالها التهنئة للوزيرة رياشي عساكر لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة.

وتخلل الاجتماع جولة افق تناولت دور الأمم المتحدة في مساعدة لبنان من خلال تنفيذ مشاريع إنمائية تركز على الأمور الإنسانية، كما شددت فرونتسكا على "الأهمية التي توليها الأمم المتحدة لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها".

من جهتها، عرضت الوزيرة رياشي عساكر لمشاريع الوزارة لاسيما في مجال التحول الرقمي والحكومة المفتوحة والتطوير المؤسسي.

كما استقبلت رياشي عساكر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان (UNDP) سيلين مويرو، حيث تم عرض للمشاريع التي تنفذها الوزارة في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي. كما جرى عرض تفصيلي لبرنامج مكافحة الفساد وهو برنامج مشترك بين الجانبين، بالاضافة إلى خطة الطريق الموضوعة وذلك من خلال دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحاور التالية:
1.الهيكلية المؤسسية للإشراف على استراتيجية مكافحة الفساد،
2.تطبيق سلة القوانين لمكافحة الفساد مثل الحق بالوصول إلى المعلومات، التصريح عن الذمة المالية، حماية كاشفي الفساد...
3.كيفية دعم انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
4.دعم العمل على المستوى القطاعي للحد من مخاطر الفساد.
كما تطرق البحث في كيفية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التنمية الإدارية في مجالات عدة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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