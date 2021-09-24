هذا ما طلبه البنك الدولي من وزير المالية

استقبل وزير المالية يوسف الخليل وفداً من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كوما جاه وتم البحث في المشاريع الجارية مع البنك الدولي.

وقال كومار جاه بعد اللقاء: "هذا هو اللقاء الأول مع الوزير الخليل ولدينا شراكة متينة مع وزارة المالية. ركّزنا على عدد من القضايا الحرجة للغاية التي يواجهها لبنان وكيف يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تدعم لبنان. إن مساعدة الحكومة على معالجة أزمة قطاع الكهرباء تتصدّر جدول أعمالنا. ونحن على استعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمضي قُدمًا في الإصلاحات والمساعدة في زيادة توليد الطاقة في البلاد، والعمل أيضاً مع الدول الشريكة لجلب الغاز والكهرباء لحل المشكلة. نود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظراً لأهمية هذا القطاع. كما بحثنا في ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي سيساعد أكثر من 200 ألف أسرة في لبنان وهو أولوية للحكومة، وبالنسبة لنا أيضًا، وقد تأخر تنفيذه. لذا طلبنا من وزير المالية المساعدة في دفع عملية تنفيذ المشروع. أخيرًا تحدثنا عن ضرورة إعادة الأطفال اللبنانيين إلى المدرسة والتعلّم وهو أمر مهم للغاية ويودّ البنك الدولي أن يكون شريكًا في هذا الجهد نظراً لأهميته".

وأضاف: "بحثنا أيضاً بشكل عام في التعاون على صعيد الاقتصاد الكلي والسياسة المالية وتطوير القطاع الخاص وغيرها من الإصلاحات. نؤكّد استعدادنا لدعم الجهود في معالجة الأزمات الملمّة بلبنان وتنفيذ الإصلاحات الملحّة على وجه السرعة".