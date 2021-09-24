حمية تابع ملفات مديريتي الطرق والمباني والتنظيم المدني

عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية اجتماعا تنظيميا بعد ظهر اليوم، مع مديري ورؤساء مصالح المديرية العامة للطرق والمباني، تناول فيه الملفات العالقة والتي تعود للسلامة العامة، من تلزيم صيانة الحفر وفواصل الجسور وبعض الأبنية الرسمية. حيث اكد حمية انه سيتواصل مع الجهات المعنية لتأمين الاعتمادات اللازمة.ثم تابع حمية اجتماعاته مع المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل برفقة وفد من المديرية.وعرض الوفد للوزير حمية مشاريع المراسيم والقوانين وكيفية تطوير قانون البناء،بالاضافة الى مشروع قانون الأبنية الخضراء النموذجية التي تسهل تراخيص البناء في القرى والأرياف وشؤون ادارية أخرى.