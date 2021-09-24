لبنان

جمعية المصارف ترد على ما ورد في إحدى الصحف

Lebanon 24
24-09-2021 | 09:10
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صدر عن جمعية المصارف اللبنانية الآتي:

دأبت جريدة "الاخبار" ومنذ بداية الازمة على بث الاخبار الكاذبة وتحوير الارقام والحقائق دون ان تتحلى بأدنى قيّم مهنة الصحافة وهي حق الرد حيث تمنّعت عن نشر رد جمعية مصارف لبنان على المغالطات التي تطرحها كحقائق موثوقة وهي فعليا محّورة.

ان جمعية مصارف لبنان تنفي جملة وتفصيلا المعلومات التي نشرتها جريدة "الاخبار" حول خلافات بين اعضاء الجمعية ربطتها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

فجمعية المصارف ومنذ بدء الازمة تطالب بالاستعانة ببرنامج صندوق النقد الدولي وهي عموما عبّرت عن ذلك في عدة بيانات كانت قد اصدرتها وآخرها الموقف الذي صدر بعد اعتماد البيان الوزاري.

وتؤكد الجمعية ان لا خلافات او عناد بين الاعضاء بل تضامن وتكاتف لتمرير المرحلة الاصعب في تاريخ العمل المصرفي بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين.
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