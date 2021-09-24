لبنان

هذا ما سجله عداد كورونا من اصابات ووفيات

Lebanon 24
24-09-2021 | 09:27
A-
A+
Doc-P-867514-637680977562271928.jpg
Doc-P-867514-637680977562271928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 621155.
 

مواضيع ذات صلة
7 وفيات بـ"كورونا" في لبنان... وهذا جديد الاصابات اليومية (صورة)
lebanon 24
24/09/2021 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
عداد كورونا في لبنان.. 8 حالات وفاة فماذا عن الاصابات؟
lebanon 24
24/09/2021 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"كورونا" لبنان... 10 حالات وفاة جديدة وهذه حصيلة الاصابات اليومية (صورة)
lebanon 24
24/09/2021 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24
12 حالة وفاة بـ"كورونا" في لبنان... ما جديد الاصابات اليومية؟ (صورة)
lebanon 24
24/09/2021 19:52:05 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

اصابات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2021-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2021-09-24
12:40 | 2021-09-24
12:31 | 2021-09-24
12:26 | 2021-09-24
12:18 | 2021-09-24
12:11 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website