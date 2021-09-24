لبنان

بالصور... المؤتمر الصحافي المشترك بين ماكرون وميقاتي

Lebanon 24
24-09-2021 | 09:30
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عقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب غداء عمل في الاليزيه.
 
وينشر "لبنان24" مجموعة من الصور خلال المؤتمر الصحافي للرئيسين.
 
 
 
 
 
 

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فرنسا

نجيب ميقاتي

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