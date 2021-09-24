بالصور... المؤتمر الصحافي المشترك بين ماكرون وميقاتي

عقد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عقب غداء عمل في الاليزيه.

وينشر "لبنان24" مجموعة من الصور خلال المؤتمر الصحافي للرئيسين.