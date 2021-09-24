لبنان

قبل حلول موسم الامطار.. إيعاز من المحافظ للدوائر المختصة في بلدية بيروت

Lebanon 24
24-09-2021 | 10:26
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود اوعز الى الدوائر المختصة في بلدية بيروت تنظيف مصارف مياه الأمطار والمجاري الصحية قبل حلول موسم الامطار، وقد وجه المحافظ عبود كتابا الى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت، جاء فيه:

حيث أن المادة ( 74 ) من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 ( قانون البلديات ) وفي معرض تحديد اختصاص رئيس السلطة التنفيذية في البلدية نصت على ما حرفيته :
- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار".


وفي سياق إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول فيضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين ، وحرصا منا على سلامة المواطنين وتلافياً للأضرار والمخاطر التي تنجم عن عدم القيام بتعزيل الاقنية وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية .

يطلب اليكم المباشرة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيل وتنظيف الأقنية ومجاري المياه مع إيلاء الأمر الأهمية القصوى، يمكنكم التنسيق مع قيادتي فوجي الإطفاء والحرس في كل مرة تقضي الحاجة لذلك ويطلب إليكم إفادتنا دوريا بالنتيجة.

كما عقد المحافظ عبود في مكتبه في القصر البلدي سلسلة اجتماعات لتفعيل العمل بهذه المذكرة .
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