ابراهيم عرض مع سفير النروج الاوضاع وسبل تعزيز التعاون

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير النروجي في لبنان مارتن اتيرفيك، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة والمديرية العامة للأمن العام.