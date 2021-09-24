لبنان

ابراهيم عرض مع سفير النروج الاوضاع وسبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
24-09-2021 | 10:45
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفير النروجي في لبنان مارتن اتيرفيك، وعرض معه الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين السفارة والمديرية العامة للأمن العام.
 
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