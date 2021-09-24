طوني فرنجيه التقى بوغدانوف وتشديد على اهمية الدور الروسي في حماية الاعتدال في المنطقة

زار النائب طوني فرنجيه والوزيران السابقان يوسف سعادة وميشال نجار روسيا في زيارة رسمية، حيث كان اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.وتناول البحث، بحسب بيان، "الاوضاع في لبنان والمنطقة على مختلف الاصعدة. وكان تمن من قبل الجانبين ان يتمكن لبنان من الخروج من ازمته، لاسيما مع تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تلعب دورا في هذا الاطار، كما كان هنالك تشديد على اهمية الدور الروسي في حماية الاعتدال في المنطقة".