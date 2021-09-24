الوكيلة القانونية لسعد الله الصلح: نؤمن بشفافية التحقيق

أكدت الوكيلة القانونية لسعد الله الصلح المحامية جوسلين الراعي أن "لديهم كامل الثقة بجميع الأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني"، وقالت: "نحن تحت سقف القانون ونؤمن بشفافية التحقيق".



وأكدت الراعي "حقيقة واحدة أن سعدالله هو تاجر للحبوب والأسمدة الزراعية، والهدف من وجود هكذا كمية من نيترات الأمونيوم هو تجاري بحت ولأغراض زراعية، كما هي معروفة المصدر للجميع وذلك بالأدلة والشهود".