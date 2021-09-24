"الشباب التقدمي": لخفض سن الإقتراع

أشارت منظمة الشباب التقدمي في بيان، الى انه "مع اقتراب مواعيد استحقاق الإنتخابات النيابية، هناك ضرورة قصوى لإشراك الشباب في هذا الاستحقاق في كل مراحله بما يشكله ذلك كجزء أساس من دورهم في بناء مستقبل الوطن، وتشدد على ضرورة انخراطهم في الحياة السياسية والإجتماعية على حد سواء".وجددت المنظمة "مطالبتها بتخفيض سن الإقتراع ليشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما"، داعية "كل القوى الشبابية الى الضغط على الكتل النيابية للسير باقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي لخفض سن الاقتراح"، وقالت: "الوطن يحتاج إلى إعطاء الشباب حق اختيارهم من يمثلهم ومن يملك القدرة على خلق المشاريع والمبادرات، ورسم وتنفيذ الخطط التي تعيد إحياء الوطن الذي دمره الطيش وانعدام المسؤولية. فالشباب هم المستقبل، وبهم يبدأ التغيير".