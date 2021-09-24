لبنان

عون زار تركيا.. وغولر: نؤكد دعمنا للجيش اللبناني في مواجة التحديات

Lebanon 24
24-09-2021 | 11:13
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لبى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة نظيره رئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار غولر لزيارة دولة تركيا، بهدف بحث سبل استمرار دعم الجيش وتعزيز العلاقة بين الجيشين.

وأقيمت للعماد عون مراسم استقبال رسمية في مقر رئاسة أركان الجيش التركي، حيث التقى غولر وبحث معه شؤونا تتعلق بالمؤسسة العسكرية.

وأكد غولر "دعم بلاده وجيشه للجيش اللبناني الذي يواجه تحديات كثيرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا".

من جهته، شكر العماد عون غولر على دعوته ودعمه للجيش اللبناني.
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