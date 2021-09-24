نقابة المعلوماتية وقعت اتفاقية تعاون بين ممثلين من القطاع في لبنان وقبرص





ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان جورج خويري ورئيسة الجمعية اللبنانية لتطوير تكنولوجيا المعلومات مايا زغيب، وعن الجانب القبرصي مدير Alstrad International شين اليموف.



وأوضح بيان للجمعية أن "الاتفاقية الاولى من نوعها تهدف إلى تأمين فرص عمل للبنانين واستقطاب مشاريع واستثمارات في قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا الى لبنان، خصوصا بعدما اسهمت جائحة كورونا بتعزيز فكرة العمل عن بعد وهي ستساعد في التخفيف من هجرة الادمغة، وتأمين مداخيل اضافية لمئات اللبنانيين في هذا الظرف العصيب".



أليموف وقعت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان عبر تقنية "زوم"، على اتفاقية تعاون بين ممثلين من قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان وقبرص بعنوان " CLTH "Cyprus Lebanon Tech Hub، برعاية رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نقولا الصحناوي.ووقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان جورج خويري ورئيسة الجمعية اللبنانية لتطوير تكنولوجيا المعلومات مايا زغيب، وعن الجانب القبرصي مدير Alstrad International شين اليموف.وأوضح بيان للجمعية أن "الاتفاقية الاولى من نوعها تهدف إلى تأمين فرص عمل للبنانين واستقطاب مشاريع واستثمارات في قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا الى لبنان، خصوصا بعدما اسهمت جائحة كورونا بتعزيز فكرة العمل عن بعد وهي ستساعد في التخفيف من هجرة الادمغة، وتأمين مداخيل اضافية لمئات اللبنانيين في هذا الظرف العصيب".

وشدد أليموف على "اهمية التعاون المشترك والمتبادل بين لبنان وقبرص في موضوع الخبرات والمهارات والمنتجات والخدمات من اجل الدخول الى اسواق المنطقة والعالم"، مشيرا الى ان "عدة انظمة وقوانين سيتم الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة ما سيجعل من قبرص جاذبة بشكل اكبر للمشاريع والنشاطات التكنولوجية".



ولفت ان "قبرص ينقصها الخبرة في مجال التكنولوجيا، ومن هنا اهمية التعاون مع لبنان والحصول على مساعدة الخبراء اللبنانيين في هذا المجال".



خويري

من جهته، شدد خويري على ان "هذا المشروع يهدف لمنع اللبنانيين من الهجرة وترك بلدهم"، لافتا الى ان "التعاون مع قبرص تحديدا بسبب القرب الجغرافي الى جانب قرب الشعبين من بعضهما البعض".



واعرب عن فخره وسعادته وفريق عمله بإطلاق المشروع الذي يشكل "شعاع ضوء في ظل الازمة التي يعيشها لبنان راهنا"، وقال: "من خلاله يمكننا الاتيان بمشاريع واستثمارات الى لبنان والى قبرص، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات وتأمين مداخيل مالية للبنانيين الذين هم بأمس الحاجة اليها اليوم".



أضاف: "عندما يكون لدينا اخوة حقيقيون كقبرص فبإمكاننا بناء هذا الامر بشكل فعلي. والاتفاق الذي وقع اليوم سيشكل الحقبة الاولى من التعاون بين الجانبين، وما سينقصنا في لبنان سيقوم الشعب القبرصي بتأمينه لنا في هذا المجال".



وكانت مداخلات لمشاركين قبارصة شددت على "عمق العلاقات بين البلدين والشعبين واهمية المشروع الذي جرى توقيعه في مصلحة البلدين".