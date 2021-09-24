خبير يفجّر مفاجأة عن سعر الدولار ومصرف لبنان.. هذا ما قاله

قال الخبير الاقتصادي باتريك مارديني" أنّه "ليس من مهام المصرف المركزي تأمين الدولار للاستيراد"، معتبراً أن "هذه الممارسة هي هرطقة ابتدعتها الحكومات المتعاقبة للسطوة على أموال المودعين".



وفي حديث عبر "لبنان24"، لفت مارديني إلى أنه "على التاجر والمُستورد شراء دولارات من السوق ليشتري السلعة وبيعها بعد ذلك، وسأل: "من قال أن المستوردين يحق لهم أخذ أموال المودعين؟".

ومع هذا، فقد لفت مارديني إلى أنه "لا يحقّ للمصرف المركزي تزويد التجار بالدولار من أجل الاستيراد لأن ذلك يعتبر استنزافاً للعملة الصعبة"، معتبراً أن "التوقف عن تأمين الأموال للمستوردين يعدّ بمثابة خطوةٍ صحيحة وفي مكانها".