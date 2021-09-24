نقباء المهن الحرة: بيان وكيل جمعية المصارف إقرار ضمني باحتجاز ودائع الناس





اكد النقباء ان "كلام ابو شرف وموقف النقابات واضح، ولا يمكن القبول باخذه إلى مكان آخر والتلطي تحت عنوان التعثر السياسي، لتبرير تصرف المصارف مع حقوق النقابات". أسف نقباء المهن الحرة في لبنان، في بيان، " للبيان الصادر عن وكيل جمعية المصارف في لبنان المحامي اكرم عازوري رداً على تصريح نقيب الأطباء البروفيسور شرف ابو شرف، على اثر الاجتماع الذي عقدته النقابات في مقر نقابة الأطباء، وقالوا: "هذا التصريح لا يطاول دور المصارف واهميتها في تكوين اقتصاد الوطن، بقدر ما يطاول طريقة تعاملها مع سحب ما تحتاجه نقابات المهن الحرة من مدخراتها وحساباتها وودائع صناديقها التقاعدية، الصحية، التعاضدية، وهي ودائع موقوفة لاصحابها من المنتسبين إلى هذه النقابات".اكد النقباء ان "كلام ابو شرف وموقف النقابات واضح، ولا يمكن القبول باخذه إلى مكان آخر والتلطي تحت عنوان التعثر السياسي، لتبرير تصرف المصارف مع حقوق النقابات".

وتابع: "إن ما ورد في البيان إقرار ضمني باحتجاز ودائع الناس مقرونا بأسباب موجبة، في حين أن المسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، إلى الحكومة، هما مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولا يكاد يختلف اثنان من اللبنانيين على سوء ادائهما في هذه الازمة".



وشدد النقباء على ان "استهداف اي من نقباء المهن الحرة في لبنان، هو استهداف لكل النقباء والنقابات والمنتسبين اليها، ولن يواجه بالسكوت بعد اليوم، وكان قد تم ارسال انذار خطي عبر نقابة المحامين وقعه نقباء المهن الحرة، الى المصارف المعنية بالمعاملات غير القانوني التي تقوم بها".