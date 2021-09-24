معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً

قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" أنّه "بات ملحوظاً خلال الساعات الماضية تراجع الطوابير بشكلٍ طفيف أمام معظم المحطات"، موضحة أنّ "هذا الأمر يعود إلى سببين: الأول هو أن كميات البنزين وُزّعت على عددٍ كبير من المحطات، في حين أنّ هناك الكثير من المواطنين الذين أعرضوا عن تعبئة سياراتهم بسبب غلاء سعر صفيحة البنزين، ما يشير إلى انخفاض الطلب بشكل طفيف".



وذكرت المصادر عينها أن "الانفراجة ستتجلى أيضاً مع الأيام القليلة المقبلة خصوصاً مع حراك لوزارة الطاقة وبعد الاجتماعات التي تعقد بخصوص أزمة المحروقات"، وقالت: "نتأمل خيراً من تلك اللقاءات خصوصاً أن الأوضاع لا تحتمل التأخير في إيجاد الحلول".



ولفتت المصادر عينها أن "ظاهرة تعبئة الغالونات قد تراجعت نسبياً بعد فرض القوى الأمنية سيطرتها في الكثيرِ المحطات فضلاً عن الإجراءات الذاتية التي يتخذها أصحاب تلك المرافق لمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى وقوع إشكالات".