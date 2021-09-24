لبنان

معلومات جديدة عن أزمة البنزين.. هذا ما حصل مؤخراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-09-2021 | 12:18
A-
A+
Doc-P-867580-637681081932767207.jpg
Doc-P-867580-637681081932767207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" أنّه "بات ملحوظاً خلال الساعات الماضية تراجع الطوابير بشكلٍ طفيف أمام معظم المحطات"، موضحة أنّ "هذا الأمر يعود إلى سببين: الأول هو أن كميات البنزين وُزّعت على عددٍ كبير من المحطات، في حين أنّ هناك الكثير من المواطنين الذين أعرضوا عن تعبئة سياراتهم بسبب غلاء سعر صفيحة البنزين، ما يشير إلى انخفاض الطلب بشكل طفيف".

وذكرت المصادر عينها أن "الانفراجة ستتجلى أيضاً مع الأيام القليلة المقبلة خصوصاً مع حراك لوزارة الطاقة وبعد الاجتماعات التي تعقد بخصوص أزمة المحروقات"، وقالت: "نتأمل خيراً من تلك اللقاءات خصوصاً أن الأوضاع لا تحتمل التأخير في إيجاد الحلول".

ولفتت المصادر عينها أن "ظاهرة تعبئة الغالونات قد تراجعت نسبياً بعد فرض القوى الأمنية سيطرتها في الكثيرِ المحطات فضلاً عن الإجراءات الذاتية التي يتخذها أصحاب تلك المرافق لمنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى وقوع إشكالات". 

كذلك، كشفت المصادر أن المازوت بات يتوفر بشكل أكبر في الأسواق مقارنة مع الأيام الماضية، موضحة أنّ "هناك بواخر نفطية إضافية قد تصل إلى لبنان قريباً". 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2021-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:39 | 2021-09-24
18:38 | 2021-09-24
18:02 | 2021-09-24
17:52 | 2021-09-24
17:45 | 2021-09-24
17:39 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website