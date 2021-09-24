الدفاع المدني أنقذ مواطناً سقط في منحدر ببلدة يحشوش

أنقذت عناصر من الدفاع المدني، بعد ظهر اليوم، مواطناً سقط في منحدر بيحشوش - كسروان.

وتأكدت العناصر من أن حالة الموطن جيدة وأوصلته إلى مكان آمن لمتابعة سيره.