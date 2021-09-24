لبنان

الدفاع المدني أنقذ مواطناً سقط في منحدر ببلدة يحشوش

Lebanon 24
24-09-2021 | 12:26
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أنقذت عناصر من الدفاع المدني، بعد ظهر اليوم، مواطناً سقط في منحدر بيحشوش - كسروان.
 
وتأكدت العناصر من أن حالة الموطن جيدة وأوصلته إلى مكان آمن لمتابعة سيره.
 
 
 
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