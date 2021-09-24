عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى من نيويورك أنّ "إيران حاضرة لبناء محطتين لتزويد لبنان بحاجته من الطاقة الكهربائية".

ووفقاً لقناة "الميادين"، فقد قال المسؤول نفسه أن "طهران ستستمرّ في تزويد لبنان بالوقود ما بقي اللبنانيون بحاجة إليه".