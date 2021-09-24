لبنان

عرضٌ إيراني جديد بشأن لبنان.. هذا ما كشفه مسؤول رفيع المستوى

Lebanon 24
24-09-2021 | 12:31
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قال مسؤول إيراني رفيع المستوى من نيويورك أنّ "إيران حاضرة لبناء محطتين لتزويد لبنان بحاجته من الطاقة الكهربائية".
ووفقاً لقناة "الميادين"، فقد قال المسؤول نفسه أن "طهران ستستمرّ في تزويد لبنان بالوقود ما بقي اللبنانيون بحاجة إليه". 
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