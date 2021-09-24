غادة عون للشعب اللبناني: "فيكن تعتبروا إنو القضاء عنا مستقل 100%"

غردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "تويتر" قائلاً: "أيها الشعب اللبناني المسكين المغلوب على أمره، فيكن تعتبروا إنو القضاء عنا مستقل 100% لأنه أعطى رياض سلامة الملاحق في الخارج بدعاوى تتعلق بأموال الشعب اللبناني التي تصرف بها، منحة التخلص من كل الدعاوى حتى قبل ما تبلش أي دعوى بالاساس بحقه. ولو جاء ذلك على حسابكم. مبروك".