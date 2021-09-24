لبنان

إشكال كبير في برج حمود...هذا ما حصل

Lebanon 24
24-09-2021 | 13:22
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حصل إشكال كبير في منطقة برج حمود بين عدد من شبان اللبنانيين وآخرين سوريين ليتطوّر إلى تضارب حيث استعملت السكاكين والسلاح الأبيض.
وتشهد المنطقة حال من التوتر وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقًا امنيًّا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
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برج حمود

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