جنبلاط عرض مع السفير المصري الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء اليوم ، في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.

