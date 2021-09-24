لبنان

جنبلاط عرض مع السفير المصري الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
24-09-2021 | 13:51
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء اليوم ، في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة.
 
 
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