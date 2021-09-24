أوجيرو تعلن هذا الخبر...

أعلنت هيئة أوجيرو في تغريدة على حسابها عبر تويتر أنه "طرأ عطل كهربائي في سنترالي البحصاص والتبانة في طرابلس بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا ضمن المنطقتين المذكورتين".



وأشارت الى أن "فرقها الفنية باشرت العمل على متابعة الموضوع. شكرًا لتفهّمكم".