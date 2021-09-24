قنبلة على منزل أحد القاطنين في وطى المصيطبة...هذه التفاصيل

ألقى مجهولون قنبلة على منزل المدعو ر. ز في منطقة وطى المصيطبة فوق محطة الزهيري على "سطيحة" قرب غرفة نومه في بيروت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وحضرت على الآثر دورية من مخابرات الجيش للكشف عليها وتم استدعاء فرق الهندسة لنقلها من مكانها.