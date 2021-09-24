صوت انفجار في محيط الكولا...ماذا حصل؟

سمع صوت انفجار في محيط الكولا وسط بيروت وتبين أنه ناتج عن انفجار إطار شاحنة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت إلى أن كل ما يتم تداوله عن سيارات إسعاف تهر للمكان هو عار من الصحة جملة وتفصيلًا.