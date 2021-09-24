لبنان

مجهولان يُطلقان النار في الهواء بالميناء - طرابلس

Lebanon 24
24-09-2021 | 14:50
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أقدم شخصان مجهولان يستقلان دراجة ناريّة، على اطلاق النار في الهواء من مسدس حربي بالقرب من جامع عمر بن الخطاب في مدينة الميناء - طرابلس، ليفرا بعد ذلك الى جهة مجهولة.

وعلى الفور، فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة هوية الفاعلين.
 
 
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