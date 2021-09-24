لبنان

الخازن: غياب الاصلاحات ساهم بتدمير البلد

Lebanon 24
24-09-2021 | 15:31
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اعتبر النائب فريد هيكل الخازن أن كلمة مبروك للحكومة الجديدة لا تتلاءم مع الوضع الذي نعيشه اليوم، مشيراً إلى أنّ "مهمة الحكومة ترقيد الوضع الانهياري والتدهور الحاصل على كافة المستويات".
 
وفي حديثه ضمن برنامج "بالنظام" على شاشة الـ"NBN"، رأى الخازن أن غياب الاصلاحات ساهم في تدمير البلد، وقال: "اليوم وبحكم الامر الواقع هذه الاصلاحات كتحرير سعر الصرف ورفع الدعم والتخفيف من ثقل القطاع العام باتت موجودة، لكن ما زال المطلوب بعض الخطوات كاستكمال التفاوض مع صندوق النقد، واعادة التفاوض مع الاسواق المالية في الخارج.
 
وأضاف: "لا أحد مستعد من الدول، والمستثمرين الأجانب، او المغتربين اللبنانيين، أن يستثمر في البلد، عن طريق دَين أو هبة، إذا كانت هذه الحكومة لم تقم باصلاحات، لأن كل الأموال في السابق تمت سرقتها".
وفي ما يتعلق بإرسال أموال الخليج إلى لبنان، رأى الخازن، أن المشكلة مع دول الخليج، أنها صرفت الكثير من الأموال، منها في الخزينة اللبنانية وتمت سرقتها، أو مال سياسي لم يثمر في البلد، وهم يعتبرون أن الأفضل في التفاهم مع لبنان، هو التواصل مباشرة مع أميركا، أو دول غربية، أو إيران"، وقال: "لا أرى أن لدى السعودية استعداد بتسليف لبنان أموالًا، وهذا لا يعني أن العلاقات غير طيبة، ولكن التجارب تشير إلى أن المال لن يؤتي بثماره".
 
واعتبر الخازن أن "الحكومة لا يمكنها أن تولد بغطاء مسيحي واحد"، وقال: "لهذا السبب، فإن عدم مشاركتنا يعرقل ولادة الحكومة، والبلد اليوم لا يوجد فيه فائز، فكلنا خسرنا".
وفي مسألة الانتخابات النيابية، رأى الخازن انها ستحصل في اوانها سيما وان المجتمع الدولي يطالب بها، والمطلوب احترام الاستحقاقات الدستورية مع العلم انها لن تغيّر شيئا في البلد ما دام العهد موجودا.
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