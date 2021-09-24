لبنان

صورة رمادية لوضع لبنان

Lebanon 24
24-09-2021 | 17:01
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يرسم دبلوماسيون غربيون صورة رمادية للوضع المستجد في لبنان، من زاوية أن لا يكون التعافي فرصة لتجدّد الطبقة السياسية الحالية نفسها في الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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