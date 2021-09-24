صورة رمادية لوضع لبنان

يرسم دبلوماسيون غربيون صورة رمادية للوضع المستجد في لبنان، من زاوية أن لا يكون التعافي فرصة لتجدّد الطبقة السياسية الحالية نفسها في الانتخابات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".