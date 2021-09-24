لبنان

حزب يميني يُطلق ماكينته الانتخابية

Lebanon 24
24-09-2021 | 17:03
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يُطلق حزب يميني ماكينته الانتخابية منذ الآن، من أجل تحقيق مكاسب في المجلس الجديد، كدليل على صحة خيار المعارضة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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