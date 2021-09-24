جاري البحث

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Lebanon 24
24-09-2021 | 17:06
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يجري البحث الجدّي بسقف لتداول سعر صرف الدولار، في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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