جاري البحث

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لبنان
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Lebanon 24
24-09-2021
|
17:06
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يجري البحث الجدّي بسقف لتداول سعر صرف الدولار، في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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