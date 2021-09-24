لبنان

زيارة ميقاتي إلى فرنسا: جرعة دعم قوية

Lebanon 24
24-09-2021 | 17:34
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قال مصدر لبناني واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان "الحكومة ورئيسها تلقّت جرعة دعم قوية من شريك دولي بارز، وداعم لمسيرة إنهاء معاناة اللبنانيين، وإعادة إصلاح البنى التحتية، والنظم المصرفية والمالية التي باتت غير صالحة للحياة".
ومع إدراك كل من الرئيس ميقاتي، والرئيس ماكرون وعورة الطريق، إلّا ان إرادة الخروج من الأزمة بدت حاضرة في اللقاء الأوّل بين ماكرون وضيفه، وفي غداء، العمل وصولاً إلى المؤتمر الصحفي.
المصدر: اللواء
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