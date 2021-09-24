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لبنان
جلسة للحكومة الأربعاء
Lebanon 24
24-09-2021
|
17:39
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تردّد أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الحكومة الثقة تعقد الأربعاء المقبل لكن أياً من الوزراء لم يتبلغ بأي موعد رسمي ولا بجدول الأعمال على أن تتوضح الصورة بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من باريس، وفق ما ذكرت "اللواء".
المصدر:
اللواء
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