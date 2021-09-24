جلسة للحكومة الأربعاء

تردّد أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد نيل الحكومة الثقة تعقد الأربعاء المقبل لكن أياً من الوزراء لم يتبلغ بأي موعد رسمي ولا بجدول الأعمال على أن تتوضح الصورة بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي من باريس، وفق ما ذكرت "اللواء".