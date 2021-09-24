التفاوض مع صندوق النقد قد يحضر في جلسة الحكومة المقبلة

لفتت مصادر وزارية لـ"اللواء" الى ان "موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يحضر في جلسة الحكومة المقبلة".

وأكدت أن "لا تفاصيل بعد عن المهمّة الرسمية لكن بالتوازي هناك خطة انقاذية سيعمل عليها أيضا".وتحدّثت إن "دورا كبيرا يلعبه وزير المال في موضوع التفاوض مع العلم أن هناك وزراء آخرين لكن مشاركتهم مرهونة بمواضيع البحث".