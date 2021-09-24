لبنان

اقتحام شركة كهرباء قاديشا احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

Lebanon 24
24-09-2021 | 17:52
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أقدم عدد من الثوّار على اقتحام شركة كهرباء قاديشا احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والتقنين المستمر.
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