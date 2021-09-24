خطوات الحكومة ستكون سريعة بعد زيارة ميقاتي إلى باريس

أكدت مصادر متابعة عبر "اللواء" أن "خطوات الحكومة ستكون سريعة بعد زيارة ميقاتي لباريس واحتمال زيارته الى الكويت وقطر ومصر لاحقاً، إن لم تحصل زيارة المملكة العربية السعودية قبلاً، من اجل الحصول على الدعم العربي وبالأخص الخليجي وهو الأهم بالنسبة للبنان".