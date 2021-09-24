سقط من أعلى سطح منزله في طرابلس

تعرّض أحد الاشخاص من التبعيه السوريه لحادثة سقوط من على سطحه منزله في ساحة الدفتردار في طرابلس.

وقد عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى أحد مستشفيات المدينة للعلاج.