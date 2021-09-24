لبنان

سقط من أعلى سطح منزله في طرابلس

Lebanon 24
24-09-2021 | 18:38
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تعرّض أحد الاشخاص من التبعيه السوريه لحادثة سقوط من على سطحه منزله في ساحة الدفتردار في طرابلس.
وقد عملت فرق الصليب الأحمر اللبناني على إسعافه ونقله الى أحد مستشفيات المدينة للعلاج.
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