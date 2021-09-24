لبنان

الولايات المتحدة غير معنيّة بانقاذ لبنان

Lebanon 24
24-09-2021 | 22:24
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كتبت" الديار": كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ان الولايات المتحدة لا تضع لبنان من ضمن اولوياتها وبالتالي لا يهمها انقاذه من ازمته المستعصية. ذلك ان واشنطن اختصرت مساعدتها للبنان في الشق الانساني ومساعدة الجيش انما لا تريد توسيع نشاطها السياسي في هذا البلد فاسندت الملف اللبناني الى فرنسا. من هنا، حذر المصدر الديبلوماسي الرفيع المستوى المجموعات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين على عدم رهانهم على دعم اميركا لانهم في نهاية المطاف سيجدون انفسهم وحيدين ومحبطين. وخير دليل على ذلك ان الولايات المتحدة دعمت ثورة 17 تشرين بالكلام ولا زال مسؤوليها الكبار يصرحون بالوقوف الى جانب الشعب اللبناني وينتقدون السلطة ولكن فعليا وعلى ارض الواقع لم تقدم واشنطن لحلفائها في لبنان اي انتصار فعلي.
المصدر: الديار
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