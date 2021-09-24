لبنان على مشارف العتمة الشاملة؟

كتبت" الديار": بعد التحذير من العتمة الشاملة نهاية ايلول، عرض الرئيس عون ، مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض واقع المحروقات في البلاد وانعكاساته على وضع التيار الكهربائي والإجراءات الواجب اتخاذها لإيجاد الحلول المناسبة. من جهته، قال وزير الطاقة وليد فياض ان الاوضاع على حالها سيما على صعيد المحروقات والكهرباء.وفي ملف النفط العراقي يكشف مصدر معني للديار ان الفيول العراقي يكفي لزيادة ٤ ساعات تغذية ولم يكن يتوقع منه أكثر من ذلك. المشكلة هي في عدم فتح اعتماد جديد للفيول لتكون التغذية بين ٨ و١٠ ساعات يوميا بينما يتوقع ان تصل الكهرباء الاردنية عبر سوريا نهاية العام على أقرب تقدير.ويكشف المصدر ان حزب الله في توجه بضخ كميات من المازوت بأسعار مدروسة ولو رفع الدعم وهناك باخرة ثانية ستفرغ حمولتها نهاية الأسبوع ويتوقع ان تزيد تغذية المولدات ٨ ساعات اضافية مطلع تشرين الأول.