سلب واعتداء في القبّة

تعرّض المدعو "ع.ح" عند قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل لعملية سلب واعتداء من قبل مجهولين اثناء مروره بدراجته النارية على طريق القبة - طرابلس ما ادى الى اصابته بجروح في رأسه بعد سلبه مبلغا من المال وهاتفه الخليوي ليفر المعتدين بعدها الى جهه مجهولة.وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ التابع للجمعية الطبية الاسلامية وعملت على اسعافه حيث وصفت حالته بالمستقرة.