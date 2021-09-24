لجنة فنية للكشف على خطوط النفط.. هل من حلول؟

كتبت نجلة حمود في صحيفة "الأخبار":

بعد إثارة موضوع التسرب النفطي في منطقة العبدة (عكار)، والمناشدات المتكررة لوزارة الطاقة والمياه بالتدخل لمعالجة المشكلة، عقد المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي، مؤتمراً صحافياً، أمس، لم يعلن فيه إجراءات سريعة لحماية الأهالي، كما لم يعلن منطقة التسرب منطقة خطرة ينبغي تعيين حارس قضائي عليها لحماية الخطوط ومنع الخطر المحدق بالسكان. جلّ ما قدمه الحسامي التأكيد على وجود اعتداءات على الأنبوب نتيجة حقنه بالمياه ما أدى إلى اهتراء الشبكة، معيداً الكرة إلى ملعب البلديات ووزارة الداخلية بمطالبتها بالمتابعة للكشف عن المعتدين.

